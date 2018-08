Imperatore Giappone: ”Rimorso per II guerra mondiale”

Tokio, 15 ago. (AdnKronos/Dpa) – L’imperatore giapponese Akihito ha espresso oggi “profondo rimorso” per la Seconda guerra mondiale, in una cerimonia nel 73esimo anniversario della sconfitta nipponica. “Riflettendo sul nostro passato, con sentimenti di profondo rimorso, spero onestamente che le distruzioni della guerra non si ripetano mai piu'”, ha dichiarato l’imperatore che ha gia’ annunciato di voler lasciare il trono quando compira’ 85 anni il prossimo aprile.

