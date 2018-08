Autostrade: “Ponte Morandi era monitorato”

Roma, 15 ago. (AdnKronos) – ”In relazione alle notizie diffuse dalla stampa sulle attivita’ di prevenzione messe in atto sul viadotto Polcevera, Autostrade per l’Italia precisa che l’infrastruttura era monitorata dalle strutture tecniche della Direzione di Tronco di Genova con cadenza trimestrale secondo le prescrizioni di legge e con verifiche aggiuntive realizzate mediante apparecchiature altamente specialistiche. Inoltre le strutture tecniche preposte si sono avvalse, per valutare lo stato di manutenzione del viadotto e l’efficacia dei sistemi di controllo adottati, di societa’ ed istituti leader al mondo in testing ed ispezioni sulla base delle migliori best practices internazionali”. E’ quanto si legge in una nota di Autostrade per l’Italia.

”Gli esiti delle attivita’ di monitoraggio e delle attivita’ di verifica svolte dagli autorevoli soggetti esterni – prosegue la nota – hanno sempre fornito alle strutture tecniche della societa’ adeguate rassicurazioni sullo stato dell’infrastruttura. Questi stessi esiti sono stati utilizzati come base per la progettazione degli interventi di manutenzione sul viadotto approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le norme di legge e le previsioni della Convenzione”.

”Le strutture tecniche di Autostrade per l’Italia – si sottolinea – stanno fornendo alle istituzioni competenti tutto il supporto necessario per l’accertamento delle cause del tragico evento e per il ripristino dell’autostrada nei tempi piu’ rapidi possibili. La societa’ rinnova il cordoglio piu’ sentito per le vittime e la profonda vicinanza ai loro familiari”.

In relazione poi “alle polemiche sugli investimenti in materia di sicurezza, Autostrade per l’Italia precisa che negli ultimi cinque anni (2012-2017) gli investimenti della societa’ in sicurezza, manutenzione e potenziamento della rete sono stati superiori a 1 miliardo di euro l’anno”.

“Cio’ ha contribuito in maniera sostanziale all’innalzamento sulla rete di Autostrade per l’Italia del livello di sicurezza, misurabile attraverso l’abbattimento dei tassi di mortalita’ e di incidentalita’, che e’ stato portato a livello di eccellenza in Europa”, conclude Autostrade per l’Italia.

Fonti vicine alla societa’ riferiscono inoltre all’Adnkronos che sia Autostrade per l’Italia, sia il gruppo Atlantia, che la controlla, hanno sede a Roma, in Italia, e in Italia pagano le tasse. Il ministro Luigi Di Maio, parlando da Genova, aveva detto che la societa’ paga tasse bassissime perche’ ha una finanziaria in Lussemburgo.

(Adnkronos)