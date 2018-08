Aquarius sbarca a Malta

Roma, 15 ago. (AdnKronos) – La nave Aquarius, gestita in collaborazione da Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere (MSF), ha ricevuto autorizzazione formale dalle autorita’ maltesi a entrare nel porto di La Valletta. MSF “e’ sollevata dall’aver ricevuto un porto sicuro per sbarcare le 141 persone vulnerabili soccorse nel Mediterraneo. E siamo lieti – si legge in una nota – che Germania, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Spagna abbiano deciso di condividere la responsabilita’ in una risposta coordinata a livello europeo”.

“Dal momento dei soccorsi, venerdi’ 10 agosto, la nostra priorita’ e’ stata quella di garantire il benessere delle persone salvate in mare e sbarcarle al piu’ presto in un porto sicuro, come previsto dal diritto internazionale e marittimo, in modo che la nave possa continuare a fornire la necessaria, urgente assistenza umanitaria alle persone che si trovano ancora in pericolo nel Mediterraneo centrale. Essendo Malta uno dei porti sicuri piu’ vicini, sbarcare a La Valletta evita che le persone soccorse si trovino bloccate sulla nave per piu’ lunghi periodi”.

“Sono ancora disperatamente necessarie – prosegue MSF – soluzioni sostenibili a lungo termine per affrontare la crisi umanitaria nel Mediterraneo centrale. E’ una responsabilita’ di tutta l’Unione Europea e aspettiamo di vedere altri concreti esempi di leadership e solidarieta’ europea in futuro. Allo stesso tempo, restiamo molto preoccupati per l’attuale situazione nel Mediterraneo e il futuro dell’azione umanitaria in mare”.

