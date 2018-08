Petrarca Rugby: Amichevole pre-campionato

Pronti per la prima amichevole prestagionale??

Questo sabato alle 18.00 presso il centro sportivo di Parona (VR) scenderà per la prima volta in campo la squadra di coach Marcato fresca dello scudetto di Maggio, non perdetevi l’occasione di vedere i nuovi arrivi e salutare qualche ex!! #forzaneri #petrarcarugby #petrarcafamily #preseason #roadtotop12

