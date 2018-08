Vaccini, no rischi autismo con antidifterite-tetano-pertosse in gravidanza

Roma, 14 ago. (AdnKronos Salute) – Un nuovo studio conferma la sicurezza del vaccino antidifterite-tetano-pertosse (Tdpa) somministrato alle donne in gravidanza. “Se c’era qualche esitazione tra le future mamme possono essere rassicurate, fare il vaccino non aumenta il rischio di autismo nei bambini”, spiegano i ricercatori del Kaiser Permanente Southern California in uno studio pubblicato su ‘Pediatrics’.

Gli scienziati hanno studiato piu’ di 80 mila bambini per un periodo di quattro anni per determinare se si fosse verificato un numero maggiore di casi di autismo tra quelli le cui madri erano state vaccinate durante la gravidanza. Ebbene, la ricerca ha mostrato che sono stati 569 bambini (1,5%), le cui mamme hanno ricevuto la vaccinazione, ad aver avuto successivamente una diagnosi di autismo, rispetto a 772 bambini (1,8%) le cui madri non hanno ricevuto l’immunizzazione. Secondo gli esperti “non e’ stata trovata alcuna associazione tra il vaccino Tdap ricevuto durante la gravidanza e l’autismo nei bambini”.

I Centers for Disease Control and Prevention americani incoraggiano le future mamme a fare vaccino Tdap nel terzo trimestre di gravidanza per proteggere i bambini dalle infezioni batteriche che possono essere fatali per i neonati.

(Adnkronos)