Bolzano





Bolzano, 14 ago. (AdnKronos) – L’hanno trovata morta nella stanza d’albergo. La signora di 60 anni era in vacanza dal 6 agosto scorso con il marito nella cittadina di Selva di Val Gardena in provincia di Bolzano. L’uomo si e’ allontanato questa mattina prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. E’ stato fermato dai carabinieri poco prima dell’entrata in autostrada e sottoposto a fermo per l’omicidio volontario della moglie. L’autopsia e’ attesa per la mattinata di giovedi’.

(Adnkronos)