Medici contro tacchi plastica ‘alla Kardashian’, piede a rischio

Roma, 14 ago. (AdnKronos Salute) – Il vertiginoso stiletto plastificato indossato da Kim Kardashian, e non solo, finisce sotto accusa. Secondo la dottoressa Suzanne Levine dell’Institute Beaute di New York questo tipo di calzatura fatta di plastifica trasparente mette “a rischio il tallone, puo’ produrre dolorose vesciche e causare un cattivo odore al piede”.

Il tacco ‘alla Kardashian’ e’ diventato un feticcio indispensabile per moltissime donne – riporta il ‘Daily Mail’ – ma secondo l’esperta “puo’ danneggiare irreparabilmente i piedi delle donne perche’ sono avvolti in una plastica non traspirante. E – aggiunge – senza alcuna aerazione possono presentarsi infezioni batteriche e funghi”.

