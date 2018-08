Rubano: Manifestazione – Pizza in Piazza

Da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre, presso i giardini di Viale Po a Sarmeola di Rubano, l’Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano – A.C.V.R organizza la manifestazione dal titolo “Pizza in Piazza”.



Quattro serate con molte iniziative e intrattenimentI per tutti: per i piccoli gonfiabili, trucca bimbi, animazione con l’Associazione Dottor Clown di Padova a cura dei professori Martini e Breda, per i grandi ci saranno musica e danze, oltre che un mini corso per pizzaioli e panettieri. Il ricavato della manifestazione andrà devoluto al Banco di Solidarietà a favore delle famiglie rubanesi in difficoltà.

Il Sindaco (con decreto n. 52 del 13/08/2018) ha concesso all’ACVR il patrocinio morale del Comune di Rubano.

L