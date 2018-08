Le spedizioni complessive di JA Solar in Giappone superano 3 GW

– Fin dal 2012 JA Solar ha posto le basi per un’espansione nel mercato giapponese stabilendo una filiale a Tokyo. I prodotti di alta qualita’ dell’azienda e gli eccellenti servizi post-vendita consentono a JA Solar di sviluppare relazioni strategiche e annunciare l’intenzione di cooperare con una serie di importanti clienti locali, fra cui Marubeni Corporation, Hitachi, Ltd., JGC Corporation, Toko Denki Koji Kabushiki Kaisha, Nippon COMSYS Corporation, Mitsui & Co., Ltd, ecc. JA Solar conta piu’ di 200 partner strategici in Giappone. I suoi prodotti sono in vendita in tutti i 47 distretti amministrativi del Giappone e sono ampiamente utilizzati in sistemi di pannelli fotovoltaici residenziali, commerciali e industriali oltre che in centrali elettriche di ampia scala con montaggio a terra. I complessivi 3,3 GW di prodotti di JA Solar rappresentano una capacita’ di generazione elettrica di circa 4,3 miliardi di kWh, che possono ridurre le emissioni di anidride carbonica di 3,5 milioni di tonnellate.

Il Giappone si trova in aree costiere con diverse condizioni ambientali che richiedono standard elevati per i pannelli solari, fra cui la tolleranza ad atmosfere saline e alcaline, all’umidita’ e al calore e la resistenza al freddo estremo. I pannelli solari di JA Solar hanno buone prestazioni per quanto riguarda la resistenza alla corrosione e al degrado da potenziale indotto e sono in grado di funzionare con elevata affidabilita’ in tali condizioni ambientali estreme. Inoltre i pannelli solari di alta qualita’ di JA Solar offrono una robusta garanzia, assicurando la stabilita’ del sistema della centrale elettrica e ottimizzando la generazione di elettricita’. In quanto detentore di brevetto PERC, JA Solar offre pannelli a doppio vetro PERC a due facce ad alte prestazioni e pannelli a mezza cella PERC per soddisfare ulteriormente la crescente domanda dei clienti giapponesi alla ricerca di sempre piu’ benefici dai loro sistemi di generazione elettrica. E tali pannelli sono ben ricevuti dal mercato.

Jin Baofang, Presidente e AD di JA Solar, ha affermato, “Rimaniamo concentrati sull’innovazione tecnologica e lo sviluppo di prodotti solari fabbricati in massa ma di elevata efficienza. Siamo fiduciosi di poter continuare a fornire ai nostri partner mondiali prodotti e servizi di alta qualita’ e promuovere ulteriormente lo sviluppo nel settore dei pannelli fotovoltaici”.

CONTATTO:Xiaorui Sun+86-10-6361-1888 x1698 [email protected]

