Le iniziative del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, dal 17 al 19 agosto

Il Centro Culturale di Padova propone appuntamenti diversificati e aperti a tutti.

Nel fine settimana dal 17 al 19 agosto:

Esposizione “1, 2, 3… StArt – 10 artisti emergenti in mostra”

Mostra con le opere dei dieci artisti under trenta selezionati per il concorso “StArt Padova”.

Esposizione “Sid temporary exhibition”

Mostra con i migliori progetti realizzati, nel corso dell’anno accademico 2017/2018, dagli studenti della Scuola italiana design – Sid.

Mostra “Luce – L’immaginario italiano a Padova”

In esposizione filmati e fotografie dell’archivio dell’Istituto Luce.

Mostra fotografica “Giovanni Umicini per Padova”

Esposizione permanente di street photography.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

http://www.padovanet.it/notizia/20180814/le-iniziative-del-centro-culturale-altinatesan-gaetano-dal-17-al-19-agosto