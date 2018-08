Este: Azioni per citt virtuose – Piantare alberi in citt

Azioni per città virtuose – Piantare alberi in città

Pubblicato Martedì, 14 Agosto 2018 09:45

Le ultime statistiche ci dicono che la popolazione urbana sta crescendo rapidamente e i meteorologi indicano ormai come inesorabili profondi cambiamenti climatici che influenzeranno in maniera drastica la nostra vita, in particolare in città. Diventa perciò indispensabile cercare ed applicare soluzioni per moderare le situazioni di crisi che si verranno a determinare.



Piantare alberi in città può diventare una delle soluzioni per la qualità della vita di oggi e domani. Gli agglomerati urbani sono sempre più cementificati e popolati, con tutte le conseguenze e le problematiche che ciò comporta, vediamo allora perché piantare alberi può diventare essenziale:



– posizionare alberi nelle aree urbane può raffreddare la temperatura dell’aria dai 2°C agli 8°C;



– alberi posizionati in maniera appropriata attorno agli edifici possono ridurre l’utilizzo del condizionatore del 30% e far risparmiare dal 20% al 50% sui costi per il riscaldamento;



– un albero può assorbire fino a 150kg di CO2 all’anno e i grandi alberi, all’interno delle aree urbane, sono eccellenti filtri di agenti inquinanti;



– la vegetazione incrementa la permeabilità dei terreni con la conseguente attenuazione dello scivolamento dell’acqua su superfici impermeabili e la diminuzione di dissesti;



– passare del tempo nel verde migliora la salute fisica e mentale, poiché diminuisce la pressione sanguigna e lo stress;



– gli alberi forniscono cibo agli animali e protezione alle piante, con il conseguente aumento della biodiversità;



– gli alberi forniscono cibo anche all’uomo (frutta, bacche, noci, semi…).



Naturalmente occorre evitare di intervenire con capitozzature o potature drastiche che non fanno altro che mettere a rischio la vita stessa degli alberi messi a dimora. Piantare alberi assume quindi una valenza davvero straordinaria per il benessere abitativo, oltre ad essere un segno di grande civiltà e di responsabilità nei confronti del nostro habitat.



Prendersi cura delle piante è un altro aspetto da non sottovalutare. Come gli animali anche le piante necessitano di cure e di attenzione, sono ferme per tutta la vita sullo stesso posto ma sono un organismo vivente che cresce e si muove, seppur ai nostri occhi impercettibilmente. Dedicate loro tempo e passione e ne verrete ripagati in grande misura.