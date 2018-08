Enzo Ferrari, mito senza tempo

Leggende





Roma, 14 lug. (AdnKronos) – A trent’anni dalla scomparsa di Enzo Ferrari, la casa di Maranello ricorda il suo fondatore e il suo spirito innovativo e battagliero con uno dei motti da lui preferiti: “Se lo puoi immaginare lo puoi fare”.

Ferrari, ricorda la Scuderia “e’ stato un esempio impareggiabile di concreto sognatore, un uomo capace di creare dal nulla un’azienda che e’ diventata nota in tutto il mondo per i suoi risultati sportivi e per le sue eccellenze di mercato”.

Enzo Ferrari manca fisicamente dalla Ferrari da 30 anni, dal 14 agosto 1988, ma “di fatto non se ne e’ mai andato”, sottolinea la Ferrari, “perche’ le persone che hanno lavorato con lui hanno trasmesso ai colleghi quella passione e quel rispetto per il lavoro che lui vedeva quasi come una vocazione. Cosi’ come nella F40 del 1987, l’ultima auto personalmente deliberata da Enzo, anche in tutte le attuali Ferrari si coglie e si percepisce la passione che ne caratterizza il dna. Sui mercato cosi’ come sulle piste la Ferrari riesce sempre a distinguersi, perche’ ogni vettura che porta sulla carrozzeria il Cavallino Rampante e’ ancora animata dal sogno di Enzo Ferrari, un sogno divenuto realta’”.

A rendere omaggio alla leggenda dell’automobilismo italiano, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Enzo Ferrari – ha scritto il Capo dello Stato in un messaggio – e’ stato un grande talento italiano. Il suo nome e’ riconosciuto in tutto il mondo come esempio di innovazione tecnologica e spirito sportivo e tuttora e’ considerato un modello e un simbolo nella storia dell’automobile”.

“Nella sua vita – continua Mattarella – ha conosciuto grandi successi e dolorose difficolta’ ma una inesauribile forza e passione personale lo hanno sempre spinto a progredire, unendo creativita’, visione e straordinarie doti organizzative”.

“A trent’anni dalla sua scomparsa desidero ricordare la sua figura, che e’ rimasta nella memoria e nel cuore non soltanto di chi lo ha conosciuto e apprezzato, delle donne e degli uomini di Maranello, dei tantissimi sostenitori delle imprese sportive del cavallino rampante, ma anche dei nostri concittadini a cui non sfugge l’importante contributo che Ferrari ha fornito alla crescita della qualita’ italiana, e all’immagine di un paese moderno come il nostro, capace di lasciarsi alle spalle le distruzioni della guerra”, aggiunge Mattarella.

“Lo stile e la forza delle sue auto – sottolinea ancora il Presidente della Repubblica – hanno conquistato prestigio e simpatia, e sono diventati valori aggiunti anche nella competizione commerciale e di mercato, sino a farne uno degli emblemi dell’Italia nel mondo. Enzo Ferrari ha conosciuto la fatica del lavoro e ha testimoniato la capacita’ di trasformare un sogno in realta’”.

“Lo ha fatto avendo e ricevendo fiducia delle persone che gli stavano vicine e della comunita’ che una buona impresa sempre riesce a costruire”, conclude Mattarella.

(Adnkronos)