Vola la petizione ‘si’ vax’

Roma, 13 ago. (AdnKronos Salute) – Sono oltre 222mila le firme raccolte sul web dalla campagna #IoVaccino ‘Difendiamo tutti i bambini, si’ ai vaccini per andare a scuola’, l’appello lanciato sui social da un gruppo di mamme accumunate dal destino di avere figli con patologie al fegato. “Le vaccinazioni sono uno strumento di protezione individuale. Ma sono anche uno strumento indispensabile per proteggere chi non ha un sistema immunitario pienamente efficiente”, scrivono nella petizione lanciata sul sito Change.org. La prima firma e’ quella di Roberta Amatelli, insegnante di scuola primaria, docente di sostegno, che da tre anni lotta per la vita della sua bambina.

“Una lettera che vi chiediamo di firmare, perche’ sara’ inviata a tutti i parlamentari per evitare che gli emendamenti proposti al decreto Milleproroghe rendano inutile la legge attualmente in vigore”, ricordano le mamme promotrici. L’obiettivo delle 300mila firme sembra davvero molto vicino.

