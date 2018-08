“Possiamo fare grandi cose”, Vettel carica la Ferrari

F1





Ropma, 13 ago. – (AdnKronos) – “Sono abbastanza fiducioso che avremo la macchina con cui lottare, possiamo metterli sotto pressione e fare grandi cose nella seconda meta’ di stagione”. Sebastian Vettel crede ancora nel titolo mondiale malgrado i 24 punti di ritardo da Lewis Hamilton.

“Nella prima parte di stagione le cose sono girate qualche volta dalla nostra parte e altre no, ma dal mio punto di vista penso che siamo stati abbastanza solidi – aggiunge il pilota della Ferrari al sito della F1 – L’unico errore, in Germania, e’ stato piccolo, ma molto costoso: non stavo nemmeno forzando e sono volato fuori. Fa male ma e’ parte del gioco, non si puo’ riportare indietro l’orologio”.

“L’anno scorso abbiamo perso il campionato perche’ la nostra vettura non e’ stata abbastanza veloce per combattere nella parte finale della stagione. Penso che quest’anno abbiamo invece dimostrato che la nostra macchina e’ piu’ efficiente e forte e ha ancora molte potenzialita’ da scatenare. Sono fiducioso per le cose che sono in cantiere, dovrebbe essere un’entusiasmante seconda parte dell’anno”, conclude il 4 volte campione del mondo.

(Adnkronos)