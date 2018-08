Nuovo crollo per la lira turca

Singapore, 13 ago. (AdnKronos/Dpa) – Ancora un crollo per la lira turca. La valuta e’ scesa ai minimi storici sui mercati asiatici lunedi’, continuando il crollo di venerdi’ di oltre il 20% rispetto al dollaro. Attualmente ci voglio 7 lire turche contro il dollaro e 8 lire contro l’euro. La lira ha perso quasi il 50 per cento del suo valore dall’inizio dell’anno.

La Banca centrale turca interviene intanto sui mercati tagliando il coefficiente di riserve obbligatorie in lire per le banche di 250 punti base per tutte le scadenze. L’istituto annuncia, in una nota, il taglio dei ratio sulle riserve per le passivita’ FX no-core di 400 punti base. Con le misure complessivamente annunciate, qualcosa come 10 miliardi di lire turche, l’equivalente di 6 miliardi di dollari, e una liquidita’ in oro per un valore di 3 miliardi di dollari, verranno iniettati nel sistema finanziario della Turchia.

La Banca centrale turca, si legge in una nota nella quale si enunciano i provvedimenti legati alla gestione della liquidita’ della propria moneta, si dice pronta a prendere “tutte le misure necessarie” per assicurare la stabilita’ finanziaria e sostenere l’efficace funzionamento dei mercati dopo il crollo della lira, promettendo di fornire agli istituti di credito “tutta la liquidita’ necessaria”.

“La Banca centrale – conclude il comunicato dell’istituto di Ankara – monitorera’ attentamente la profondita’ del mercato e la formazione dei prezzi e adottera’ tutte le misure necessarie per mantenere la stabilita’ finanziaria, se sara’ necessario”.

