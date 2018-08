manifestazione dei cittadini contro il blocco fondi Bando Periferie

Sabato pomeriggio un gruppo di cittadini della zona di Salboro a Padova ha organizzato una manifestazione di protesta, con cartelli e biciclette, contro la recente decisione di bloccare il finanziamento di 18 milioni di euro gia’ assegnato al Comune con il Bando Periferie. Tra le opere che rischiano di non essere piu’ realizzate, infatti, c’e’ anche la pista ciclabile che deve collegare via Bembo al limitrofo Comune di Albignasego. I cittadini hanno chiesto al Governo di cancellare questa decisione, alla luce anche del fatto che l’opera, del valore di 1,2 milioni di euro, e’ gia’ stata non solo progettata ma anche messa in gara e aggiudicata a tempo di record dal Comune e i lavori potrebbero iniziare tra un paio di mesi. Bloccare l’iter adesso e’ una beffa che i manifestanti non intendono assolutamente accettare.

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Padova, informato della manifestazione, ha commentato: “Ringrazio i miei concittadini che hanno manifestato in modo cosi’ deciso la loro contrarieta’ a questo provvedimento difficilmente comprensibile, il loro appoggio ci fa piacere. Sono al fianco dei cittadini delusi e arrabbiati per le ripercussioni che questa scelta del Governo potrebbe avere. Questi finanziamenti che vogliono strapparci dalle tasche, si stanno traducendo in interventi attesi da tanti cittadini che i Comuni stanno investendo in molte opere che migliorano la sicurezza, la vivibilita’ e la qualita’ dei quartieri. Ed e’ ancor piu’ paradossale quello che accade per questa pista ciclabile: abbiamo appena aggiudicato in via provvisoria i lavori, e i cantieri potrebbero partire entro due mesi al massimo. Che significato ha bloccare opere a un tale stato di avanzamento? ”

