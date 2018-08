due nuovi concorsi pubblici per dirigenti

L’Amministrazione comunale prosegue nel proprio disegno di riorganizzazione. In questi giorni sono infatti banditi due concorsi pubblici per dirigenti a tempo indeterminato per un posto di dirigente tecnico al Settore Lavori Pubblici e un posto di dirigente amministrativo al Settore Servizi Scolastici.

“Da molti anni non si svolgevano a Padova procedure concorsuali per dirigenti di ruolo – spiega l’assessora alle Risorse Umane, Francesca Benciolini – Questa e’ una grande opportunita’ di valorizzazione per tutti i funzionari del Comune di Padova o di altre pubbliche amministrazioni che abbiano cinque anni di anzianita’ in una qualifica per la quale sia previsto il possesso del diploma di laurea” .

L’ultimo concorso per dirigenti svolto dal Comune di Padova risale al 2012 ed era relativo all’assunzione di un dirigente per il Comando della Polizia locale. Prima di allora, nel 2004, si erano svolte le procedure concorsuali per l’assunzione di un dirigente ai Servizi Informatici e Telematici, un dirigente al Settore Cultura e un dirigente proprio ai Servizi Scolastici.

La graduatoria finale di merito potra’ essere utilizzata dal Comune di Padova anche per la copertura a tempo indeterminato di ulteriori posti di qualifica dirigenziale che si rendessero disponibili nel tempo.

I concorsi approvati, che si svolgeranno per soli esami, saranno condotti con tecniche innovative destinate a selezionare persone competenti e con spiccate caratteristiche manageriali. Oltre alle conoscenze specifiche sono richieste infatti competenze trasversali, quali la capacita’ di pianificare, di programmare e di organizzare il lavoro di gruppo in funzione del raggiungimento dei risultati, la leadership, la capacita’ di delega, il problem solving e la capacita’ di innovazione organizzativa.

“Tali competenze – continua l’Assessora – saranno verificate preliminarmente nell’ambito di una preselezione che sara’ condotta da una psicologa del lavoro attraverso la partecipazione dei candidati a dei focus group”. I partecipanti dovranno, inoltre, essere in possesso del diploma di laurea in Architettura o Ingegneria Civile o Edile in un caso e in Economia e Commercio, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Pedagogia, Scienze della Formazione o dell’Educazione nell’altro.

La scadenza della presentazione delle domande e’ fissata al 20 settembre.

Gli interessati possono consultare i bandi di concorso pubblicati sul sito comunale: http://www.padovanet.it/istruzione-e-lavoro/concorsi-pubblici-scadenza

