arrestato uno spacciatore di cocaina

Nel pomeriggio di mercoledi 8 agosto alcuni agenti in borghese del Nucleo antidroga sono stati impiegati in un’operazione antispaccio, nella zona di via Isonzo e strade limitrofe, dopo una segnalazione al Comando della Polizia Locale che segnalava delle attivita’ sospette. Gli agenti, proprio grazie alle informazioni fornite dai residenti, sono riusciti a individuare una delle persone coinvolte nell’attivita’ di spaccio e, dopo averlo osservato con un appostamento, lo hanno seguito fino ad un casolare abbandonato. L’uomo, successivamente identificato per A.B. (tunisino di 28 anni, clandestino nel territorio italiano), e’ stato fermato dagli agenti mentre tentava velocemente di disfarsi di 12 dosi di cocaina (per un peso complessivo di oltre 6 grammi), gia’ pronte per la vendita, lasciandole cadere a terra. Sottoposto a perquisizione personale, e’ stato trovato in possesso di oltre 1.200 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dello spaccio. Gli agenti hanno anche perquisito la stanza individuata come sua dimora dove hanno trovato vario materiale con cui confezionare per lo stupefacente.

Il tunisino e’ stato accompagnato presso gli uffici di via Liberi dove e’ stato sottoposto a fotosegnalamento, deferito all’Autorita’ Giudiziaria per il reato di cui all’articolo 73 D.P.R. n. 309/1990 e, in considerazione dei precedenti specifici per reati inerenti agli stupefacenti (tra cui un arresto risalente a novembre 2017), arrestato. La notizia dell’arresto e’ stata data al magistrato di turno presso la Procura della Repubblica che ha disposto il giudizio con rito direttissimo per la mattina del giorno successivo. L’Autorita’ giudiziaria ha convalidato l’arresto dell’uomo e disposto il divieto di dimora nella Provincia di Padova.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

