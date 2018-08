Alpha Private Equity rileva il controllo di Calligaris Spa

Tavagnacco (Udine). Pedersoli Studio Legale ha assistito Alpha Private Equity Fund 7 in relazione agli accordi per l’acquisto del controllo di Calligaris S.p.A., società leader nel mercato globale dell’arredamento living & dining di alta gamma, dalla famiglia Calligaris, affiancada da Nctm e dallo Studio EHP.

Il perfezionamento della compravendita, soggetto a condizioni di legge e altre usuali per operazioni di questo tipo, è atteso in autunno.

Nell’ambito dell’operazione è previsto il re-investimento da parte della famiglia Calligaris, che continuerà a detenere una partecipazione del 20% nel gruppo. Anche la famiglia De Marchi, fondatrice del brand Ditre acquisito dal gruppo Calligaris nel 2017, reinvestirà nel gruppo mantenendo una quota di minoranza.

Pedersoli ha agito con un team multidisciplinare composto dall’equity partner Carlo Re, dal counsel Stefano Milanesi e dall’associate Melissa Pace per gli aspetti corporate m&a, dall’equity partner Maura Magioncalda, dalla partner Consuelo Citterio e dagli associate Nicola Nocerino e Giulia Lucchini per i profili finanziari, mentre l’equity partner Davide Cacchioli e il partner Alessandro Bardanzellu hanno gestito aspetti antitrust.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con il partner Cristiano Garbarini e la senior associate Valentina Buzzi, ha assistito Alpha nella strutturazione e negli aspetti fiscali dell’operazione.

Deloitte, Bain & Company e da Essentia Advisory hanno affiancato il fondo in qualità di advisor.

La famiglia Calligaris è stata assistita da Nctm Studio legale per la parte italiana dell’operazione, e dallo Studio EHP per gli aspetti di diritto Lussemburghese relativi al re-investimento. Il team di Nctm è composto per gli aspetti corporate M&A da Riccardo Papetti, Laura Cinquini e Mario Bonferroni. Giovanni de’ Capitani di Vimercate ha seguito i profili finanziari e Barbara Aloisi, con Irene Aquili, le problematiche fiscali.