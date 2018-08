Vaccini: Ddl M5S-Lega, obbligo solo in caso di emergenze

Roma, 10 ago. (AdnKronos Salute) – Obbligo di vaccinazioni ma solo in caso di emergenze sanitarie. E’ questo il fulcro del Disegno di Legge M5S-Lega in materia di vaccini, presentato in Senato da Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega) che, in 7 articoli, detta le disposizioni sul cosiddetto ‘obbligo flessibile’. All’articolo 5 infatti si dispone il ‘ritorno’ dell’obbligo in caso di emergenze sanitarie e qualora “si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale tali da ingenerare il rischio di compromettere l’immunita’ di gruppo”. In tali casi scattano i pianti straordinari “che prevedono, ove necessario, l’obbligo di una o piu’ vaccinazioni per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie”. E “il mancato adempimento degli obblighi” comportera’ una sanzione da 100 a 500 euro.

Il Ddl, all’articolo 7, prevede l’abrogazione del decreto-legge Lorenzin del giugno 2017 a partire “dalla data di entrata in vigore del primo Piano nazionale di prevenzione vaccinale”. E proprio al Piano nazionale e’ dedicato l’articolo 3, in cui si prevede che “una quota del Fondo sanitario nazionale” sia “vincolata all’effettivo perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale”. L’articolo 4 e’ invece dedicato all’Anagrafe vaccinale nazionale per la cui “completa realizzazione e la gestione evolutiva” si prevede un incremento rispetto a quanto stanziato dalla legge Lorenzin di ulteriori “185.000 per l’anno 2018 e di euro 80.000 annui a decorrere dall’anno 2019”.

(Adnkronos)