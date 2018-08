Informazioni Coldiretti

N. – 10/08/2018

Pensioni: Quattordicesima per l’anno 2018

Versamento per altri 48.000 pensionati a settembre 2018 in base a ulteriori controlli effettuati dall’Inps.

Ma attenzione! Non tutti i pensionati aventi diritto hanno ricevuto o riceveranno l’aumento. Se ritenete di possedere i requisiti per ottenerla rivolgetevi ai nostri uffici EPACA.



Si tratta di un contributo introdotto dal Governo Prodi nel 2007 erogato una volta l’anno, nella mensilità di luglio in favore delle pensioni più basse. Il contributo varia a seconda dell’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato.

Non tutti i pensionati aventi diritto riceveranno la cosiddetta quattordicesima di pensione con il rateo di pensione di luglio 2018. Alcuni potrebbero riceverla a settembre 2018, altri potrebbero non riceverla oppure riceverla in maniera ridotta.

Dopo aver verificato la rata di pensione di settembre, raccomandiamo ai pensionati che non hanno ricevuto la quattordicesima e che ritengono di averne diritto o che potrebbero averla percepita in maniera ridotta di rivolgersi agli operatori del Patronato Epaca, che forniranno tutta l’assistenza necessaria, verificando gratuitamente in base ad una valutazione personalizzata della situazione contributiva e reddituale se sussiste il diritto all’aumento.

(Coldiretti Padova)