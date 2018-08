Lorenzo Fragola, un concerto a Padova a ottobre

10 agosto 2018

A febbraio 2015 partecipa al Festival di Sanremo, con il brano “Siamo uguali”, certificato doppio platino. Il 31 marzo 2015 esce il primo album intitolato “1995”, che conquista il disco d’oro e che include i singoli doppio platino “The reason why” e“Siamo uguali”, e il triplo platino“ #Fuori c’è il sole”. Il 20 giugno 2015 è protagonista dell’evento “Fragola al Cinema”, con un concerto speciale trasmesso in diretta nei maggiori cinema italiani. Agli MTV AWARDS 2015 ottiene il premio come “Best New Artist” e nell’ottobre dello stesso anno riceve il premio “Miglior Opera Prima” allo storico Medimex di Bari. Il primo live tour di Lorenzo, “1995 IL TOUR”, registra il sold out nelle principali città d’Italia con oltre 20 mila biglietti venduti in totale. Dopo quasi 3 anni in cima alle clasifiche, Lorenzo Fragola tornerà in concerto a Padova, al Gran Teatro Geox sabato 13 ottobre 2018.

Il 27 aprile 2018, Lorenzo Fragola ha pubblicato “Bengala”, nuovo album di inediti anticipato dal singolo “Battaglia Navale”. “Bengala” contiene 10 brani inediti, fotografie di un percorso intenso, vero, talvolta “crudo” intrapreso da Lorenzo per cercare una nuova direzione, non solo artistica. “Bengala” è lo specchio di Lorenzo Fragola oggi, che dell’album ha curato ogni singolo aspetto. Una “sfida” raccolta in pieno che l’ha portato a compiere scelte importanti come, per la prima volta, il coordinamento generale dell’intero progetto (dalla scrittura di ogni brano alla scelta di ogni aspetto sonoro, fino alla finalizzazione del lavoro, calandosi anche nelle vesti di produttore). Tra le collaborazioni presenti in “Bengala” quelle con Mecna & MACE (“Cemento”) e con Gazzelle in “SuperMartina”, singolo per l’estate 2018.

Nato a Catania nel 1995, Lorenzo è un artista eclettico, suona la chitarra con cui da sempre si accompagna, eseguendo brani scritti da lui e versioni acustiche di grandi successi italiani e internazionali. Ha cominciato a cantare all’età di 5 anni e ha preso parte alla realizzazione di musical liceali “Cavalleria rusticana” e “Shakespeare in love”, andati in scena al Piccolo Teatro di Catania, in cui partecipava come cantante.

Le ultime news

(Zed Live)