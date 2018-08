Le stazioni di collegamento dei talenti stranieri facilitano la costruzione della zona di libero scambio e del porto di Hainan

– Queste tre stazioni sono concepite per far conoscere lo sviluppo socioeconomico, l’innovazione e ambiente imprenditoriale nonche’ le politiche preferenziali di Hainan ai talenti di Europa e Giappone, e postare le informazioni di assunzioni orientate ai progetti di potenziale innovazione e imprenditoria, rivolte a talenti e team di alto livello. Le stazioni presenteranno anche a Hainan i talenti e team stranieri di innovazione e imprenditoria cosi’ come i programmi hi-tech perche’ lavorino con le controparti a Hainan, e stabiliranno contatti regolari con talenti di alto profilo e gruppiu’ di cinesi d’oltremare in Europa e in Giappone.

Secondo Zhao Wei, direttore dell’Ufficio per lo sviluppo delle risorse umane della provincia, Hainan ha messo in piedi una piattaforma “one-stop” per il servizio provinciale di reclutamento questo maggio per facilitare le assunzione per le imprese. Il numero di talenti di alto livello reclutati in fiere del lavoro ha visto una crescita di quasi il 30% anno su anno. Queste tre nuove agenzie in Europa e in Giappone promuoveranno l’assunzione di talenti globali per le imprese a Hainan.

Nell’aprile di quest’anno, il governo centrale ha annunciato di sostenere la trasformazione della provincia di Hainan in una zona pilota di libero scambio e di incoraggiare la ricerca di un cammino verso un porto di libero scambio con caratteristiche cinesi e la definizione di politiche e sistemi portuali di libero scambio in maniera solida e graduale.

Negli ultimi quattro mesi, Hainan ha costantemente implementato vari programmi, come il “progetto d’investimento dei 100 giorni”, la politica senza visto per 59 paesi, “un milione di talenti a Hainan”. Hainan sta accelerando verso il mercato internazionale.

Finora, piu’ di 300 imprese nazionali e straniere hanno trovato partner a Hainan, e sono stati siglati oltre 60 accordi di cooperazione di investimento, coinvolgendo giganti dell’economia mondiale come Alibaba, PWC, Tencent, Temasek, General Electric, Qualcomm, CTS e gruppo Datang.

www.hainan.gov.cn

