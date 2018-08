HORIBA Automotive Test Systems firma un accordo per l’acquisizione di FuelCon AG

– – L’acquisizione stabilira’ la posizione di HORIBA come fornitore di punta di soluzioni per lo sviluppo di batterie e sistemi di celle di carburante per veicoli elettrici

– Consente a FuelCon di accedere alla rete globale di HORIBA e fornisce soluzioni di convalida per i sempre piu’ complessi requisiti di collaudo dei veicoli

HORIBA Europe GmbH ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di FuelCon AG (“FuelCon”). FuelCon diventera’ parte di HORIBA Automotive Test Systems, un fornitore di punta nel campo dei sistemi di collaudo di motori, trasmissioni, freni ed emissioni. Il completamento della transazione e’ soggetto all’autorizzazione normativa.

Fondata nel 2001 e con sede a Magdeburg-Barleben, Germania, FuelCon e’ un produttore e fornitore di punta di letti di prova R&S e EOL (fine linea) e soluzioni chiavi in mano per il settore della mobilita’ elettrica, con esperienza nelle applicazioni con batterie e celle di carburante.

FuelCon ha un’invidiabile reputazione per la progettazione e fabbricazione di soluzioni di precisione ad alte prestazioni ed e’ riconosciuta per la sua profonda conoscenza tecnica sia da aziende OEM e Tier 1 mondiali che da laboratori di ricerca internazionali. Grazie all’entrata nel gruppo aziendale HORIBA, FuelCon sara’ in grado di rispondere alle crescenti esigenze di soluzioni di sviluppo e convalida sempre piu’ complesse e di sfruttare l’ampia rete internazionale di HORIBA.

Questa acquisizione rappresenta una mossa strategica da parte del gruppo HORIBA, per aumentare la sua presenza nel mercato dei veicoli elettrici. L’acquisto consentira’ ad HORIBA di fornire una suite completa di soluzioni di collaudo e sviluppo per i cicli di vita di batterie e celle di carburante. Questo consentira’ a HORIBA di ampliare il suo accesso alla crescente domanda di soluzioni di mobilita’ elettrica del mercato mondiale e di capitalizzare le sempre maggiori esigenze di tecnologie di convalida.

Il dott. George Gillespie, Vice presidente esecutivo di HORIBA Automotive Test Systems ha affermato: “In linea con le macro-tendenze mondiali, stiamo osservando la continua elettrificazione dei trasporti, con una combinazione di veicoli elettrici puri e complesse soluzioni ibride. Con questo in mente, HORIBA aveva la necessita’ di trovare un leader del settore idoneo che offrisse una gamma di soluzioni tecniche che possano completare il nostro settore di sistemi di collaudo automobilistico esistente e la nostra posizione di leadership mondiale nella misurazione di emissioni. In FuelCon abbiamo trovato il partner perfetto”.

Mathias Bode, Direttore esecutivo di FuelCon ha commentato: “Negli ultimi 18 anni FuelCon e’ divenuto un leader nelle soluzioni di convalida di batterie e celle di carburante. Con una crescente quantita’ di difficili richieste, abbiamo la necessita’ di fornire soluzioni che soddisfino esigenze di convalida complesse in tutto il mondo. In HORIBA abbiamo trovato un partner che ci dara’ questa portata internazionale; la loro storia di successo nella produzione di soluzioni di misurazione e collaudo complesse permette loro di comprendere la nostra esigenza di continuare a essere in grado di rispondere prontamente alle complesse richieste dei clienti”.

Il dott. Robert Plank, COO di HORIBA Europe GmbH ha affermato: “Riteniamo che FuelCon sia la soluzione perfetta per le nostre ambizioni strategiche. Con la loro gamma di prodotti e la loro esperienza di applicazione vediamo un grande futuro all’orizzonte. Ora saremo in grado di offrire una suite completa di soluzioni di collaudo e convalida per una gamma completa di tecnologie di propulsione automobilistiche che spaziano dai motori a combustione interna ai gruppiu’ propulsori elettrici. Includendo FuelCon nel gruppo aziendale HORIBA e sviluppando il loro stabilimento di Magdeburgo come nostro centro mondiale di competenza per i sistemi di collaudo di batterie e celle di carburante intraprendiamo un altro passo in avanti per preparare al futuro le nostre attivita’ nel settore automobilistico e per raggiungere il nostro obiettivo di divenire il partner numero uno per la convalida dell’efficienza e delle prestazioni dei veicoli”.

HORIBA

Con sede a Kyoto, Giappone, HORIBA Group e’ un fornitore mondiale di punta di sistemi e tecnologie di misurazione in diversi campi, dal collaudo automobilistico al monitoraggio ambientale e di processo, dalla diagnostica medica in vitro alla metrologia e fabbricazione di semiconduttori, fino alla R&S scientifica e alle misurazioni per il controllo qualita’.

Nome dell’azienda: HORIBA, Ltd. Indirizzo: 2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto, Giappone Indirizzo web: http://www.horiba.comData di fondazione: 17 ottobre 1945 Data di incorporazione: 26 gennaio 1953 Vendite nette: 195.399 milioni di yen giapponesi (consolidato, fiscale 2017) Capitale versato: 12.011 milioni di yen giapponesi (al 31 dicembre 2017) Dominio aziendale: Produzione e vendita di apparecchiature di misurazione analitica Data di chiusura fiscale: 31 dicembre di ogni anno Assemblea annuale degli azionisti: Tenuta in marzo Numero di dipendenti: 7.399 (Consolidato, al 31 dicembre 2017) Rappresentante: Atsushi Horiba – Presidente e AD del gruppo Quotazione in borsa: Borsa di Tokyo, Prima sezione Azioni Codice: 6856

HORIBA Automotive Test Systems

Un segmento aziendale di HORIBA Group, Automotive Test Systems (ATS) ha sviluppato una leadership mondiale nei campiu’ dei sistemi di collaudo di motori, trasmissioni, freni, emissioni e bilance per gallerie del vento. HORIBA ATS e’ in grado di offrire ai suoi clienti soluzioni complete con capacita’ chiavi in mano per tutti i settori che utilizzano motori elettrici, motori a combustione interna e turbine. Questo include i settori automobilistico, di trasporto pesante, fuori strada, dei beni al consumo, marittimo, aerospaziale e delle locomotive.

FuelCon

FuelCon e’ un fornitore di punta mondiale di sistemi di collaudo per celle di carburante e batterie. Da anni il suo nome e’ sinonimo di ingegneria innovativa, alta qualita’, massimi standard di sicurezza e consulenza spalla a spalla con i clienti.

Con i sistemi di collaudo per celle di carburante FuelCon offre soluzioni ottimali per tutte le tecnologie tipiche, come PEM o SOFC, con una gamma di potenza fino a oltre 250 kW. Inoltre sono disponibili anche sistemi di collaudo innovativi per la valutazione di elettrolizzatori.

Con la serie “Evaluator-B” FuelCon ha sviluppato un concetto che soddisfa i difficili requisiti di collaudo delle moderne batterie in R&S oltre che in produzione, con precisione e flessibilita’ elevate.

Nome dell’azienda FuelCon AG Fondazione 2001 Indirizzo Magdeburg-Barleben, Sachsen-Anhalt, Germania Attivita’ aziendale Strumenti di collaudo di celle di carburante e batterie

