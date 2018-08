RWTH Aachen Campus offre un esclusivo programma per dirigenti dedicato a innovazione, settore Industry 4.0 e imprenditoria

– Lapotenza di due ecosistemi: RWTH Aachen Campus e Silicon Valley

RWTH Aachen Campus offre un programma per dirigenti unico al mondo, detto “Industry 4.0 Executive Education – Disruptive Innovation and Intrapreneurship”, al fine di supportarli nello sviluppare e implementare strategie aziendali innovative. L’accesso a RWTH Aachen Campus e a Silicon Valley fornisce ai partecipanti preziose informazioni su storie di successo e sullo spirito avanguardista di entrambi i centri, per aiutarli a stimolare la nascita di un loro progetto di innovazione. Il programma comprende tre moduli: una settimana di frequentazione ad Aachen (11 – 15 marzo 2019) e una alla Silicon Valley (9 – 13 settembre 2019) oltre a un corso online.

“L’innovativo potere imprenditoriale di Silicon Valley e’ un modello d’eccellenza per noi. La combinazione sinergica tra l’agile sviluppo di hardware e l’innovazione software ha portato il programma a un livello completamente nuovo” dice il Prof. Gunther Schuh, Managing Director di RWTH Aachen Campus GmbH. Il Prof. Raymond Levitt, della Stanford School of Engineering e membro dell’Academic Advisory Board per il programma, conferma l’integrazione di Silicon Valley e l’entusiasmo per l’innovazione hardware di Aachen: “Il programma e’ caratterizzato dalle forze complementari di entrambe queste potenze. L’ecosistema di produzione del XXI secolo di Aachen e’ di fama mondiale, grazie a una competente ricerca fatta da esperti nel campo dell’Industry 4.0, e al successo ottenuto nelle applicazioni, ad esempio con i veicoli elettrici, StreetScooter e e.GO Life.”

Contatto del programma Dr. Mareike Neumann RWTH Aachen Campus GmbH Telefono: +49-241-80-27374 E-Mail: [email protected]

Contatto stampaSonja Wiesner Head of Public Relations RWTH Aachen Campus GmbH Telefono: +49-24-80-25794 E-mail: [email protected]

