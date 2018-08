i Notturni d’Arte al Castello di Monselice, dimora signorile dei Carraresi

Sabato 11 agosto alle ore 20:45 i Notturni d’Arte propongono una visita guidata al Castello di Monselice, conosciuto anche come Castello Cini (via del Santuario, 11).

Continua con un’altra testimonianza della cultura del Trecento la rassegna prodotta dall’Assessorato alla cultura e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dalla Cassa di Risparmio del Veneto – Gruppo Intesa-Sanpaolo, che quest’anno ha come tema Padova Urbs picta, citta’ dipinta candidata alla lista del Patrimonio dell’Umanita’ con l’eccezionale gruppo di affreschi del ‘300, ancor oggi visibili in otto edifici: Cappella degli Scrovegni, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, Palazzo della Ragione, Battistero della Cattedrale, Cappella della Reggia Carrarese, Basilica del Santo, Oratorio di San Giorgio, Oratorio di San Michele.

Il maestoso complesso architettonico del castello e’ formato da quattro nuclei principali, edificati e ristrutturati lungo l’arco di un periodo che va dall’XI al XVI secolo. La parte piu’ antica, sulla destra, entrando nella Sala grande, e’ costituita dal Castelletto e dall’annessa Casa romanica risalenti all’XI – XII secolo. Sulla sinistra si erge la massiccia Torre di Ezzelino, costruita nel XIII secolo dal famoso tiranno nell’ambito di un potenziamento militare-difensivo della citta’. Importanti interventi alla costruzione sono apportati all’inizio del XIV secolo dai Carraresi: gli enormi stanzoni del palazzo ezzeliniano vengono suddivisi in sale di dimensioni minori, in buona parte adibite ad abitazione civile. In una di queste, la Sala del Camino affrescata a scacchi bianchi e rossi, viene fatto innalzare uno dei famosi camini a torre, unici in Italia per forma e funzionalita’. Il massiccio ezzeliniano e la parte romanica sono congiunti da palazzo Marcello, fatto costruire dalla patrizia famiglia veneziana che aveva acquistato il complesso dopo l’avvento della Serenissima Repubblica di Venezia nel 1405. La caduta della Repubblica di Venezia, alla fine del XVIII secolo, segno’ un lento ma progressivo declino dell’antico maniero monselicense. Dal 1981 il Castello Cini di Monselice e’ divenuto di proprieta’ alla Regione Veneto, che ne ha fatto un museo regionale.

Info: biglietto unico 8 euro da acquistare la sera stessa sul posto, prenotazione obbligatoria: telefono 0429 72931 da lunedi a venerdi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00; email [email protected] Sede con barriere architettoniche.

