Grest Wigman per bimbi botanici: si cercano giovani animatori e aiuto animatori

Il GREST Bimbi Botanici al Wigwam 2018, che si svolgerà l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre, cerca giovani animatori e aiuto animatori, possibilmente con studi in indirizzo agrario, forestale, naturalistico, scienze del territorio.

Questo speciale Grest, che si svolge ogni anno ad Arzerello, è organizzato dall’Associazione Si Può Fare e da Wigwam Green Children, in collaborazione con TESAF dell’Università di Padova e col patrocinio di Veneto Agricoltura.

Sarà una piccola country school ambientale che realizzerà il percorso formativo denominato “Vivere con gli alberi della nostra campagna” mirato all’educazione dei più piccoli a conoscere e a rispettare la natura che ci circonda.

Svolgendosi presso il Circolo che ospita la sede nazionale della Rete Wigwam per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, realizzerà anche dei contenuti pilota che si trasformeranno in prassi da trasferire poi in tutti gli altri Grest e scuole primarie e secondarie di tutt’Italia connessi alla rete. Gli animatori selezionati avranno così anche l’opportunità di proseguire il loro percorso di supporto e assistenza su scala regionale e nazionale.

Le attività

Il programma ludico-educativo si articola in tre attività. Bimbi Botanici: conoscere e realizzare un erbario con le specie autoctone e/o di un quadretto collage di fiori e foglie. Bimbi Artisti di.. natura: piccolo corso di disegno e fumetto naturalistico. Bimbi Costruttori: piccolo cantiere per imparare a costruire un wigwam (capanna delle popolazioni native dei Grandi Laghi canadesi). Il programma comprende anche un’escursione lungo il “troso” (sentiero campestre) botanico alla scoperta delle essenze arboree/arbustive catalogate; il rinnovo e il ricollocamento di cartelli coi nomi delle piante sull’itinerario botanico. Al termine, una giornata finale di presentazione dei lavori con attestato di Wigwam e TESAF Università di Padova. I curricula per l’attività di animatori e vice vanno inviati a: [email protected] +39 327 7787778. Info sul progetto nazionale Bimbi Botanici: [email protected]

(Provincia di Padova)