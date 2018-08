dichiarazione dell’assessore Bonavina dopo il sopralluogo alla palazzina ex Coni

“Ho compiuto ieri un sopralluogo, accompagnato dai tecnici del Comune, all’interno della Palazzina ex Coni all’Arcella per verificare di persona le condizioni dei locali, in vista dell’asta di vendita dell’immobile che, ricordo, e’ fissata per il prossimo 20 settembre. Asta alla quale confermo che l’Amministrazione intende partecipare, perche’ riteniamo che l’edificio, sia strategico, non solo per l’Arcella, ma per tutta la citta’. Per noi la palazzina Ex Coni dovra’ diventare il Municipio dell’Arcella e potra’ accogliere una molteplicita’ di funzioni che la renderanno il cuore attorno al quale ruotera’ la vita del Quartiere”.

Diego Bonavina

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

