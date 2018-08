dichiarazione dell’assessore Andrea Micalizzi sul blocco dei fondi gia’ stanziati col Bando Periferie

“Il Governo Lega Cinque Stelle vuole incredibilmente bloccare i 18 milioni stanziati dal precedente Esecutivo: e’ un provvedimento che stoppa importanti opere pubbliche e che crea un danno enorme all’economia locale. E’ una decisione sciagurata, perche’ si ferma cosi’ un’importante operazione di rilancio della citta’ di Padova, ma non solo: bloccare le opere pubbliche significa bloccare investimenti per il lavoro. 18 milioni di euro potrebbero essere ossigeno per la nostra economia, bloccarli significa dare un duro colpo a tante aziende del territorio e a alla creazione di nuovi posti di lavoro. Le ripercussioni per le opere pubbliche sono pesantissime: questi finanziamenti, che erano gia’ acquisiti e che quindi ci vengono scippati, servivano a finanziare importanti interventi quali: investimenti sulla sicurezza urbana come l’implementazione di telecamere per il video controllo (1 milione); interventi di rilancio di servizi nei quartieri come l’ampliamento della scuola Galilei (1,3 milioni), il nuovo centro sportivo del Petrarca (3 milioni), la ristrutturazione di un vecchio edificio a servizio del Parco del Basso Isonzo (300 mila euro) e la pista ciclabile su via Bembo e Canestrini (1,2 milioni). Saltano anche piu’ di due milioni per il recupero dell’ex area Boschetti che stava per diventare uno dei parchi piu’ belli della citta’ in un’area oggi degradata e abbandonata. Vengono eliminati inoltre piu’ di 10 milioni per la riqualificazione di importanti monumenti e siti storici come il Parco delle Mura del ‘500 e il Castello dei Carraresi che avrebbero dato un grande impulso al turismo. Il Comune di Padova ha gia’ approvato e inviato a Roma tutta la progettazione esecutiva ben prima dei termini fissati dal Governo (15 settembre 2018) e ha gia’ speso di tasca propria piu’ di un milione di euro per la progettazione di questi interventi, soldi dei padovani che adesso vanno in fumo. Cosi’ come Padova, in un colpo solo, si colpiscono quasi 100 citta’ in tutta Italia e piu’ di 100 milioni di investimenti in tutto il Veneto vengono cancellati. E’ infine un provvedimento odioso perche’ fatto in pieno agosto quasi a voler approfittare della distrazione estiva e nascosto tra la miriade di provvedimenti del Decreto 1000 proroghe. Il Governo torni indietro da questa decisione”.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20180809/comunicato-stampa-dichiarazione-dell%E2%80%99assessore-andrea-micalizzi-sul-blocco-dei