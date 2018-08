Informazioni Coldiretti

N. – 08/08/2018

CINGHIALI, COLDIRETTI CHIEDE PIU’ UOMINI E MEZZI PER INTERVENTI EFFICACI A TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE SUI COLLI EUGANEI

Emergenza cinghiali sui Colli Euganei, per gli agricoltori l’obiettivo principale è la drastica riduzione degli ungulati che continuano a provocare danni ingenti alle coltivazioni e che stanno massacrando la vendemmia ormai in partenza. Pertanto sono necessari più uomini e mezzi per procedere con il piano di controllo, insieme all’autorizzazione alle altane e ai chiusini nei fondi agricoli. Necessità ribadite da Coldiretti Padova durante il tavolo tecnico convocato nella sede del Parco Colli a Este.

“Finalmente stiamo affrontando aspetti concreti – afferma Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova – e anche l’assessore regionale Giuseppe Pan ha sottolineato la necessità di potenziare l’azione di contrasto con tutti i mezzi disponibili, ampliando anche il numero di selecontrollori e coinvolgendo gli agenti della polizia provinciale. A questo proposito abbiamo ricordato che, con la nuova legge regionale approvata la scorsa settimana, la competenza della polizia provinciale passa alla regione: questo potrà rendere più efficace anche l’impiego sui Colli Euganei di agenti da altre province.

Ben venga anche l’intenzione di valorizzare la filiera della carne di cinghiale, un aspetto che riguarderebbe anche la nostra rete di agriturismi sui Colli, ma questo proposito non deve in alcun modo ostacolare l’obiettivo principale che resta il piano di controllo della proliferazione dei cinghiali. La gestione della carne non deve rappresentare un ulteriore problema e comunque non è l’urgenza di questo momento. Non possiamo permetterci il lusso di limitare o rallentare questa azione di contrasto con la scusa di vendere la carne di cinghiale o con la tentazione di creare una sorta di riserva di caccia per soddisfare qualche interesse particolare. Per noi agricoltori la carne può anche andare all’inceneritore se ci dovessero essere dei problemi nella gestione della catena del freddo o ostacoli di altra natura. Questo deve essere chiaro: l’impegno va orientato anzitutto sul controllo di un fenomeno devastante per la nostra agricoltura ma anche per l’ambiente e per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Abbiamo anche chiesto che vengano autorizzati nuovi chiusini e nuove poste di abbattimento (altane), direttamente nei fondi delle aziende agricole che ne facciano richiesta. Ricordo inoltre l’esempio da seguire della legge approvata dalla Regione Lombardia con l’introduzione dei norme di autodifesa del proprio fondo, con tutte le precauzioni e le cautele del caso. E’ un aspetto da approfondire anche per la nostra zona”.

“Siamo in una fase di emergenza e come tale va gestita – aggiunge Marco Calaon, presidente del Consorzio Vini Colli Euganei – dal tavolo tecnico sono emersi alcuni aspetti operativi che vanno messi in pratica subito, a partire dall’incremento del numero dei selecontrollori e dalla necessità di un maggiore e più chiaro coordinamento sul piano degli abbattimenti. Auspichiamo finalmente di avere un referente istituzionale certo che si occupi della gestione dell’emergenza cinghiali per il Parco Colli, di un “regista” in grado di seguire passo patto tutte le fasi operative in modo da ottenere finalmente il risultato che tutti attendono da anni per ridurre l’impatto devastante dei cinghiali sui vigneti e sulla vendemmia ormai ai blocchi di partenza”.

(Coldiretti Padova)