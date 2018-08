Astronomi nella notte di San Lorenzo a Villa dei Vescovi

Dopo il tramonto, visite guidate in villa e ad accompagnare la visita viene data la possibilità di cenare a lume di candela sulle terrazze gustando piatti e vini del territorio.

Venerdì 10 agosto torna il consueto appuntamento con le stelle a Villa dei Vescovi: dopo il tramonto visite guidate in villa, ad accompagnare la visita ci sarà la possibilità di cenare a lume di candela nelle terrazze della villa gustando piatti e vini del territorio.

Dopo cena i visitatori verranno inviati a sdraiarsi sull’erba della corte o del parco per osservare la magia delle stelle cadenti e rilassarsi nel tepore agostano. Per i più piccoli saranno organizzati giochi e attività didattiche all’aperto sulla notte di San Lorenzo, le stelle e il cielo. Inoltre dalle ore 20 alle ore 24 sarà possibile partecipare alle visite speciali di scoperta della volta stellata all’interno del magico “Planetario”: il “Globe” è uno spettacolare planetario a forma di cupola in grado di riprodurre le costellazione del cielo per scoprire i misteri dell’Universo.

Novità dell’anno e per i più avventurosi, la serata non termina qui: sarà possibile dormire nel parco della villa in delle straordinarie tende sospese tra gli antichi e maestosi alberi.

Le attività e la cena sono su prenotazione.

Orari

Dalle ore 19 alle 24

Biglietti

Ingresso al Bene e visita guidata:

Iscritti FAI e residenti nel Comune di Torreglia: euro 4

Intero: euro 12

Ridotto (bambini 4-14 anni): euro 7.

Per informazioni sul costo della notte in tenda: Tel. 049.9930473 – Email: [email protected]

facebook https://www.facebook.com/events/223447648485868/

(Provincia di Padova)