Arresto per droga in zona via isonzo

09 agosto 2018 – Nel pomeriggio del giorno 8 agosto agenti in borghese del Nucleo Antidroga venivano impiegati in un’operazione antispaccio nella zona di via Isonzo e limitrofe in quanto era pervenuta a questo Comando una segnalazione relativa ad attività presumibilmente illecite in tale sito; gli agenti, proprio grazie alle informazioni fornite dai residenti, riuscivano

ad individuare uno dei soggetti coinvolti nel traffico e, dopo averlo osservato mediante appostamento, lo seguivano fino ad un casolare abbandonato. Il soggetto, successivamente identificato per A.B. (tunisino di 28 anni, clandestino nel territorio italiano), veniva qui fermato dagli agenti; lo stesso tentava velocemente di disfarsi di 12 dosi di cocaina (per un peso complessivo di oltre 6 grammi), già pronte per la cessione, lasciandole cadere a terra ma oramai era già stato bloccato dagli agenti. Sottoposto a perquisizione personale, lo stesso veniva trovato in possesso di oltre 1.200,00 euro in banconote di piccolo taglio, presunto provento di spaccio; veniva perquisita anche la stanza che veniva individuata quale sua dimora ove veniva trovato vario materiale di confezionamento per lo stupefacente. Il tunisino veniva accompagnato presso gli Uffici di via Liberi dove veniva sottoposto a fotosegnalamento e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’articolo 73 D.P.R. n. 309/1990; inoltre, in considerazione dei precedenti specifici per reati inerenti agli stupefacenti (tra cui un arresto risalente a novembre 2017), veniva arrestato. Veniva quindi data notizia al magistrato di turno presso la Procura della Repubblica il quale disponeva che lo stesso venisse giudicato con rito direttissimo il giorno successivo. In data odierna, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto dell’uomo e disposto il divieto di dimora nella Provincia di Padova.

Condividi questo articolo

(Polizia locale Padova)