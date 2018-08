Salvini: “Poliziotto eroe di Bologna merita promozione”

Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Riccardo, che non ha esitato un secondo a rischiare la propria vita per salvare quella degli altri, e’ un eroe e un orgoglio per tutti gli italiani. Buona guarigione”. Cosi’ il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un tweet elogia l’azione di Riccardo Muci, il poliziotto della Stradale intervenuto pochi minuti dopo l’incidente sul raccordo di Bologna e rimasto ferito dall’esplosione. “Una promozione per il valore dimostrato secondo me sarebbe piu’ che meritata!”, aggiunge Salvini.

