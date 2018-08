Salone Nautico di Genova: aperte le prevendite

(Genova, 8 agosto 2018) – Sono aperte le prevendite del 58 Salone Nautico di Genova dal 20 al 25 settembre

I biglietti possono essere acquistati online sul sito Salonenautico.com e presso i punti vendita VivaTicket in Italia

Meno di 45 giorni al salone nautico piu’ visitato del Mediterraneo

Genova, 8 agosto 2018 – E’ attiva da oggi la prevendita online dei biglietti del 58o Salone Nautico organizzato da UCINA Confindustria Nautica a Genova dal 20 al 25 settembre prossimi. E’ possibile effettuare l’acquisto dei biglietti online mediante carta di credito sul sito www.salonenautico.com, attraverso VivaTicket, al costo di 15 euro (piu’ diritti di prevendita) e presso tutti i punti vendita VivaTicket in Italia il cui elenco completo e’ disponibile al link: www.vivaticket.it

Il 58 Salone Nautico, che aprira’ i battenti tra 45 giorni, e’ punto di riferimento per l’intero settore della nautica da diporto in Europa e nel Mediterraneo. Un evento unico che mette in mostra in un solo contesto espositivo l’identita’ di ogni segmento rappresentato, evolvendosi in un Salone multispecialista su 4 settori: accessori, vela, fuoribordo e motoryacht-superyacht. Quattro saloni con aree e servizi dedicati.

Negli ultimi anni, la manifestazione si e’ evoluta seguendo la crescita del mercato: l’andamento dell’industria della nautica da diporto in Italia si conferma positivo per il terzo anno consecutivo, consolidando il Salone Nautico come punto di riferimento a livello internazionale.

Il 58 Salone Nautico e’, inoltre, in prima linea per la salvaguardia del mare. L’organizzazione del Salone Nautico ha avviato numerose attivita’ nella direzione della sostenibilita’ ambientale. Questo impegno e’ volto anche al conseguimento della certificazione Internazionale ISO 20121. Tra le iniziative, UCINA patrocina One Ocean Foundation, un progetto dello Yacht Club Costa Smeralda che ha scelto quale ambasciatore Mauro Pelaschier.

Ad arricchire la 58ma edizione del Salone Nautico, la collaborazione con i main sponsor, Bentley – official car -, Fastweb, VisionOttica e Afex.

L’edizione 2017, ha visto 884 brand esposti, 1.100 imbarcazioni esposte tra terra e mare e 148.228 visitatori con un incremento del 16,5% rispetto al 2016.

INFORMAZIONI UTILI

Quando: Da giovedi’ 20 settembre a martedi’ 25 settembre dalle ore 10:00 alle ore 18:30 Dove: Piazzale Kennedy, 1 – Genova (GE) Biglietti: Biglietti acquistabili online su salonenauticogenova.vivaticket.it, presso tutti i punti vendita VivaTicket in Italia o direttamente presso la biglietteria il giorno stesso della visita. Costi biglietti: INTERO: 15,00 – RIDOTTO*: 13,00

Il biglietto e’ in omaggio per tutti i ragazzi nati dopo l’1.01.2005 solo se accompagnati da un adulto.

Ingresso gratuito anche per gli accompagnatori di persone disabili se impossibilitate a entrare autonomamente.

Per maggiori informazioni: salonenautico.com

* Hanno diritto alla tariffa ridotta:

– i visitatori invalidi/disabili che, presentando il certificato d’invalidita’ e/o corrispondente autocertificazione, dimostrino di avere una percentuale di invalidita’ al 66%. La persona invalida/disabile che non sia in grado di muoversi in modo autonomo ha inoltre diritto all’ingresso gratuito per il proprio accompagnatore.

– le comitive composte da almeno 30 persone con ingresso in gruppo

IL SALONE NAUTICO di GENOVA (20-25 settembre 2018)Il Salone Nautico organizzato da UCINA Confindustria Nautica a Genova e’ punto di riferimento per l’intero settore della nautica da diporto in Europa e nel Mediterraneo. Un evento unico per le sue caratteristiche, che consentono di mettere in mostra in un unico contesto espositivo le ultime novita’ della produzione cantieristica, i motori, l’elettronica, gli accessori, il turismo e tutti i servizi. Il Salone Nautico, giunto alla 58ima edizione, e’ un appuntamento irrinunciabile sia per il business sia per gli appassionati del mare. L’edizione 2017, ha visto 884 brand esposti e 1.100 imbarcazioni esposte tra terra e mare e 148.228 visitatori con un incremento del 16,5% rispetto al 2016.

UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICAIl Salone Nautico e’ organizzato da I Saloni Nautici, sister company di UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA che e’ l’Associazione di settore che dal 1967 ha la rappresentanza istituzionale di tutta la filiera, dalla cantieristica al refitting, dalla componentistica ai servizi, al turismo. Nata negli anni 60 conta oggi 330 aziende associate, oltre l’82% delle industrie italiane, l’Associazione opera per la crescita del settore, l’analisi e la diffusione dei dati di mercato, la promozione della cultura del mare e lo sviluppo del turismo nautico. UCINA aderisce a Federturismo, Comitato Fiere Industria, Federazione del Mare, Fondazione Edison, Fondazione Sviluppo Sostenibile e assicura all’Italia la Vice Presidenza ICOMIA, International Council of Marine Industry Associations, e la Presidenza EBI, European Boating Industry.

