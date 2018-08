Rugby mondiale, l’Italia sfida l’Australia all’Euganeo di Padova

7 agosto 2018

Sarà un novembre internazionale, intenso e di altissimo livello, quello che traghetterà la Nazionale Italiana Rugby verso il 6 Nazioni e verso la Rugby World Cup giapponese dell’autunno 2019. Primo appuntamento della stagione 2018/19 contro l’Irlanda il 3 novembre, nella cornice inconsueta del Soldier Field di Chicago, poi il rientro in Italia per il tradizionale trittico novembrino di test-match interni che prenderanno il via dall’Artemio Franchi di Firenze il 10 novembre con una sfida che gli appassionati attendono da tempo, quella contro la Georgia.

Da Firenze gli Azzurri si trasferiranno a Padova dove, una settimana più tardi, riceveranno l’Australia sabato 17 novembre allo Stadio Euganeo: i Wallabies sono, insieme agli All Blacks e al Sudafrica, una delle tre sole Nazionali ad aver conquistato la Coppa del Mondo in più di un’occasione e occupano al momento la quarta posizione del ranking mondiale.

“L’aggiunta di Chicago alla programmazione autunnale dell’Italia, con un test-match contro l’Irlanda che è oggi la seconda potenza del rugby mondiale, non solo mette gli Azzurri nelle condizioni di testarsi ad altissimo livello prima di una sfida attesa dall’intera comunità rugbistica internazionale come quella di Firenze contro la Georgia ma testimonia una volta di più il valore del nostro movimento e l’interesse globale per la Nazionale e per il mercato rugbistico italiano” ha dichiarato il Presidente Fir Alfredo Gavazzi.

Biglietti disponibili su zedlive.com, fastickets.it, presso i punti vendita Fast Ticket, e presso le biglietterie del Gran Teatro Geox di Padova e del Gran Teatro Morato di Brescia, e in tutti i punti vendita autorizzati.

(Zed Live)