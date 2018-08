Petrarca Rugby: Rugbisti gallesi ospiti al Memo Geremia

Il centro sportivo Memo Geremia, quartier generale del Petrarca Rugby continua ad attirare l’attenzione dei grandi club stranieri. Dopo il Gloucester, nelle scorse settimane è stata la volta degli Ospreys. La franchigia gallese di Pro 14 è stata guidata dall’ex pilone della nazionale gallese Duncan Jones. Gli Ospreys hanno partecipato ad un programma di mobilità europea riservato ad apprendisti dello sport professionistico grazie al progetto “Passing the oval ball overseas” steso dall’italiana Francesca Lorenzet che a Glasgow lavora per l’agenzia libero sport and education. Seguendo le orme dei bianconeri gli Ospreys hanno fatto vista all’ Y-40, la piscina termale più profonda del mondo, dove hanno potuto imparare speciali tecniche per controllare la respirazione. Dopo essersi avventurati tra gli alberi dei nostri Colli Euganei ed aver passeggiato attraverso Padova e Venezia, i giovani rugbisti hanno confermato che torneranno nella nostra città anche nel 2019. Per il prossimo anno sono stati vinti nuovamente i fondi Erasmus per Gloucester,Ospreys e per una terza squadra scozzese, l’Ayr rugby.

