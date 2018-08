Piccoli Prestiti, aumentano le richieste

(Roma, 7 agosto 2018) – Roma, 7 agosto 2018 – Ancora in crescita le richieste di piccoli prestiti. In particolare gli italiani tendono a richiedere finanziamenti di piccola entita’ per affrontare le spese relative alla vita di tutti i giorni. Secondo quanto rilevato da ipiccoliprestiti.com, il portale di riferimento del settore creditizio, sono in aumento le richieste di finanziamenti relativi alle vacanze.

Sempre piu’ famiglie, infatti, tendono a ricorrere al credito per poter dilazionare le spese relative alle vacanze estive. In media si richiedono prestiti da 3 mila euro da rimborsare in 24 o 36 mesi. Sull’aumento avrebbe inciso, in maniera significativa, l’attuale livello dei tassi di interesse che risulta essere ancora estremamente vantaggioso.

Le condizioni migliori, a livello di costi, vengono proposte ai dipendenti pubblici, ai pensionati e, piu’ in generale, a chi ha delle solide garanzie reddituali. Continua, invece, la stretta di banche e finanziarie nei confronti dei prestiti senza busta paga.

Ad oggi chi non dispone di un reddito da lavoro dipendente, specialmente se presso una grande azienda, ha vita dura perche’ gli istituti di credito tendono a richiedere delle garanzie aggiuntive prima di erogare il finanziamento.

Documenti per ottenere un piccolo prestito

Una delle domande piu’ frequenti quando una persona vuole richiedere un prestito e’ quella dei documenti che sono necessari al fine di ottenerlo. Che documenti servono per ottenere un piccolo prestito da una banca o da una finanziaria? Anche se la risposta dipende anche dal tipo di documenti che si scelgono, bisogna comunque tenere conto che in genere ci sono alcuni documenti assolutamente necessari.

Si tratta innanzitutto di quelli che permettono di capire se il richiedente abbia o meno la possibilita’ di rimborsare quanto ha richiesto, quindi sono i documenti che attestano il reddito o comunque l’esistenza di un’entrata fissa.

Inoltre serve anche la documentazione fiscale, per esempio la carta d’identita’ o la patente valida, il codice fiscale… ma andiamo a vedere piu’ nel dettaglio i documenti che sono necessari per la richiesta del prestito.

– Per i cittadini italiani e’ obbligatorio presentare un documento d’identita’ che in primo luogo attesta che sono maggiorenni (sotto i 18 anni non si possono concedere prestiti), come la carta d’identita’ o la patente valida ed il codice fiscale.

– Per i cittadini Ue e per quelli extra comunitari, bisogna presentare anche il certificato di residenza o il documento di soggiorno.

– I lavoratori dipendenti devono presentare anche la busta paga (in genere vengono richieste le ultime due buste paga), in alcuni casi viene chiesto anche il CUD.

– I pensionati, quindi ex lavoratori, devono presentare l’ultimo cedolino o il modello Obis M.

– I lavoratori liberi professionisti devono presentare l’ultima dichiarazione dei redditi, e il modello F24 che attesta i pagamenti, ma anche altri documenti come per esempio la partita IVA e la visura camerale non piu’ vecchia di tre mesi: si tratta di una dichiarazione della Camera di Commercio che attesta dati anagrafici e licenze o iscrizioni ad albi del soggetto.

Piccoli prestiti con erogazione urgente

Quelli appena indicati sono i documenti che devono essere presenti, di base, per la richiesta di ogni tipo di prestito, specialmente se si ha bisogno di un’erogazione veloce.

Ma per i singoli prestiti si possono aggiungere altre documentazioni. Ad esempio per chiedere la cessione del quinto bisogna essere in possesso della dichiarazione di quota cedibile che viene rilasciata dal datore di lavoro, mentre per i pensionati viene rilasciato dall’istituto di previdenza sociale.

Per rendere piu’ veloce l’erogazione (alcuni istituti di credito riescono ad erogare i piccoli finanziamenti anche in giornata) e’ bene avere tutti i documenti pronti cosi’ da rendere molto piu’ semplice la gestione della pratica da parte del funzionario incaricato.

I prestiti finalizzati, invece, possono richiedere anche un documento con preventivo della spesa da sostenere (per esempio per l’acquisto dell’auto o per organizzare un matrimonio) che attesta anche la finalita’ per la quale serve il denaro che si richiede in prestito. In questo caso l’erogazione richiede qualche giorno in piu’.

Approfondimenti:

Sito Web: http://www.ipiccoliprestiti.com/

Piccoli prestiti Findomestic: http://www.ipiccoliprestiti.com/findomestic/

Piccoli prestiti Agos: http://www.ipiccoliprestiti.com/agos/

Comunicato a cura di:

Ufficio Stampa Img Solutions srl

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)