Napoli, 19enne accoltellata sul lungomare

Napoli, 7 ago. Una ragazza di 19 anni e’ stata accoltellata a Napoli al culmine di una lite con un uomo che e’ stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Il ferimento e’ avvenuto nell’area del lungomare, sugli scogli prospicienti il Consolato degli Stati Uniti. La ragazza, che ha riportato ferite al torace e all’addome, e’ ricoverata all’ospedale Loreto Mare in prognosi riservata e non e’ in pericolo di vita.

(Adnkronos)