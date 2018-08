La Traviata a Roccelletta, Sgarbi ‘porta’ all’aperto opera da teatro

Musica





Roma, 7 ago. (AdnKronos) – ”La sfida era quella di conciliare gli interni parigini borghesi di un’opera come ‘La Traviata’ con una ambientazione in una area archeologica, tra i resti di una chiesa normanna”. Cosi’ il critico d’arte Vittorio Sgarbi parla de ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi che stasera sara’ in scena al Parco archeologico di Roccelletta (Catanzaro), per la regia di Chiara Giordano e la supervisione di Sgarbi, all’interno di ‘Armonie d’Arte Festival’.

”Il mio suggerimento – dice Sgarbi all’Adnkronos – e’ stato quello di creare tre fasce cromatiche, la prima oro, la seconda rossa fino a quella nera della morte, su cui i graffitisti hanno disegnato delle colonne che danno l’idea di un palazzo e una sala da ballo, un divano con una vetrata su un giardino e il terzo una alcova con un letto a baldacchino dove muore Violetta. Sono pannelli alti tre metri e lunghi 12 a coprire l’intero palcoscenico che creano un effetto cromatico dal forte impatto visivo, risolvendo cosi’ un problema che sembrava insolubile: portare la piu’ tipica opera di teatro al chiuso in un esterno suggestivo legato a una dimensione mitica”.

”Da quello che ho visto ieri sera nelle prove, l’effetto e’ molto buono. Poi c’e’ la regia di Chiara Giordano, la direzione orchestrale di Leonardo Quadrini, i costumi. Il tutto in uno spazio straordinario come il Parco archeologico di Roccelletta, un sito come quello dell’Arena di Verona, all’interno dell’unico Festival in Calabria che abbia una sua vitalita”’.

(Adnkronos)