IL CALCIO PADOVA E L’ASCOM ANCORA INSIEME PER PROMUOVERE LO SPORT E LA CITTA’

Un abbonamento per chi fa impresa a Padova.

Questa mattina Patrizio Bertin presidente di Confcommercio Ascom Padova ha ospitato, assieme ad una folta rappresentanza della stampa locale, Roberto Bonetto, presidente del Calcio Padova nella sede di Piazza Bardella per sancire anche quest’anno le iniziative pubblicitarie comuni per promuovere la nuova stagione calcistica.

E’ stata anche l’occasione per ribadire la necessità di realizzare il nuovo stadio per la città e l’arena della musica, opere che vanno nel segno della promozione di Padova.

Padova 7 agosto 2018

(Ascom Padova)