Empowerment: la chiave per rivoluzionare le tue attitudini, la tua immagine e il tuo business

(Milano, 7 agosto 2018) – Empowerment: e’ questa la parola chiave e il simbolo di Stefano Pigolotti, personal coach e consulente aziendale, che ha rivoluzionato il concetto di improvement, sia in campo personale, che in quello aziendale.

Le soluzioni preformate non offrono piu’ una reale opportunita’ di crescita: per questo e’ fondamentale ricercare strategie personalizzate, basate sulla consapevolezza di se’ e dei propri obiettivi. Pertanto Skills Empowerment e Vikyanna, core society di Stefano Pigolotti, propongono tecniche di analisi innovative, per il self improvement e per l’azienda, basate sullo studio delle Soft Skills e sull’implementazione del cosiddetto Marketing Emozionale.

Soft Skills: sono competenze trasversali peculiari di ogni individuo che ne caratterizzano il contatto con gli altri, nonche’ le risposte situazionali. Le soft Skills rappresentano un vantaggio competitivo, identificarle puo’ aiutare a sviluppare al meglio le proprie potenzialita’ e a essere consapevoli dei propri limiti, per scegliere consapevolmente i propri obiettivi. Per analizzarle in modo accurato e scientifico Skills Empowerment ha ideato tre step, in grado di svolgere uno screening completo delle competenze individuali. Grazie al test di personalita’ e’ possibile plasmare ad hoc il percorso di Empowerment piu’ indicato.

Marketing Emozionale: e’ la chiave di volta del marketing, che permette di evolvere una vision coerente e creare una nuova consapevolezza aziendale per stabilire e raggiungere i propri obiettivi. Vikyanna promuove un atteggiamento commerciale innovativo che parte dalla Emozionalita’ e dalla Motivazione interna all’azienda, per poi espanderla al mercato di riferimento. Questo e’ possibile abbandonando lo stile paternalistico e adottando il nudging, favorendo lo sviluppo delle risorse e di una vision chiara, in grado di unire e convogliare le energie in modo efficiente per raggiungere aspirazioni e propositi.

Scegliere di capire se stessi, e’ questa la sfida rivoluzionaria che permette di dare una nuova forma alla persona e al business. Tramite il Self Empowerment e’ possibile concentrarsi sul singolo soggetto e sugli individui che formano l’azienda, per iniziare il percorso evolutivo piu’ adatto, efficace e sostenibile.

“Aver individuato le skills (attitudini acquisite) ci permette di ottimizzare ogni processo operativo in quanto l’attitudine da utilizzare e’ l’elemento che focalizza il nostro “fare” e’ come se fosse il mirino di precisione che ci permette di individuare perfettamente il bersaglio.”

