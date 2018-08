Cultura e turismo: afflusso record a Villa Adriana e Villa d’Este nella prima domenica di agosto

(Tivoli, 7 agosto 2018) – L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, diretto da Andrea Bruciati, ha registrato il 5 agosto, in occasione della prima domenica del mese, ad ingresso gratuito, un afflusso record con ben 7175 ospiti.

Nel dettaglio, i visitatori sono stati cosi’ ripartiti tra i diversi siti dell’Istituto:

Villa Adriana 1714 Villa d’Este 4996 Santuario di Ercole Vincitore 465

Si e’ pertanto registrato un incremento del 20% ca. rispetto ai 5882 ingressi della prima domenica di agosto dello scorso anno, merito anche della stabile riapertura del Santuario di Ercole Vincitore che al momento ospita la mostra E dimmi che non vuoi morire. Il mito di Niobe (visitabile fino al 23 settembre) ed e’ luogo di una fitta proposta di eventi e manifestazioni.

“Ritengo che sia importante valutare il feedback potenziale restituito da una politica a lungo termine, basata anche sulla lenta possibilita’ di far abituare e appassionare al bene culturale” ha commentato Andrea Bruciati. “Risulta per me fondamentale avvicinare e rendere normale qualcosa di straordinario e pertanto gettare dei semi. Alla lunga e’ un approccio che porta a dei frutti che entrano nella societa’ in maniera capillare e diffusa. Dall’altro lato fra le criticita’ individuate c’e’ soprattutto quella relativa allo stress da affollamento in alcune festivita’ che riguardano per noi l’intera alta stagione. Rimane il fatto che attrarre i cittadini ai luoghi della cultura sia una conquista, ma resta prioritario salvaguardare la salute dei monumenti ma soprattutto la qualita’ della visita come esperienza e crescita dell’individuo, perche’ nel caos non vi e’ nessuna possibilita’ di concentrazione e contemplazione. L’idea di rimodulare l’obbligatorieta’ degli appuntamenti free potrebbe allora avere un senso e calibrarla in base ai tre diversi siti che conduco potrebbe essere una soluzione gestionale auspicabile.”

