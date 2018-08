Kavalan ha ricevuto il premio “Gold Outstanding” in occasione del 2018 International Wine & Spirit Competition

– L’Amministratore Delegato di Kavalan, YT Lee, ha dichiarato che il “Kavalan Oloroso Sherry Oak” invecchiato nelle migliori botti di Spanish Oloroso Sherry ha ricevuto il premio piu’ prestigioso possibile: il Gold Outstanding. Ha anche aggiunto che e’ pulito e complesso, con diversi livelli di frutta secca, ricco di noci e spezie, e con delle note di marzapane e vaniglia.

“Nella contea di Yilan County, dove si trova la nostra distilleria, usiamo le acque piu’ pure, possiamo contare su un clima sub-tropicale unico e sulla dedizione e la passione del team di Kavalan per produrre whisky della migliore qualita’,” ha affermato Lee.

Il “Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask,” e il “Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask,” invecchiati nei barili di qualita’ superiore Bourbon si sono aggiudicati la medaglia d’oro questo anno.

In altre competizioni di alto rilievo di questo anno, Kavalan ha ricevuto il titolo di “Distilleria dell’anno” 2018 da SFWSC, conquistando cosi’ il maggior numero di medaglie che avesse mai vinto a San Francisco, tra cui un trofeo “Migliore della categoria” e 9 “Double Golds” da record. Infine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Kavalan Tien Tsai Lee e l’Amministratore Delegato Yu-Ting Lee sono stati i primi personaggi provenienti da Paesi in cui si parla il mandarino e il primo padre e figlio a essere inseriti nella “Hall of Fame” del World Whiskies Awards (WWA) a Londra a marzo scorso.

Informazioni su Kavalan Whisky

La distilleria Kavalan nella contea di Yilan e’ una pioniera nell’arte del whisky single malt a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato con caldo e umidita’ intensi, alimentato dalle acque del disgelo di Snow Mountain viene raffinato dalle brezze fresche del mare e delle montagne. Tutti questi ingredienti si niscono per creare la particolare cremosita’ di Kavalan. Con l’antico nome della contea di Yilan, la nostra distilleria si basa su quasi 40 anni di produzione di bevande sotto la societa’ madre: King Car Group. Abbiamo collezionato piu’ di 280 premi oro o di livello superiore partecipando alle competizioni piu’ impegnative del settore e siamo disponibili in oltre 60 Paesi.

