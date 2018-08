Estate al MUSME

Ancora due mesi d’estate, ancora tante cose da fare al MUSME visite guidate serali, cene in chiostro, centri estivi e il grande appuntamento dedicato al controllo delle affermazioni sul paranormale, nell’ambito del CICAP Festival.

Si inizia con due date per visitare il Museo di Storia della Medicina in orario serale: il 9 e il 16 agosto. In questi giorni il MUSME rimane aperto fino alle ore 23, e organizza due visite guidate di un’ora, alle ore 19:00 e 21:00. Il biglietto per la visita guidata ha un sovrapprezzo di 4€ sul normale prezzo di entrata.

Dal 20 agosto al 7 settembre, invece, il Museo è aperto la mattina per i centri estivi più belli stimolanti della città, dato che a far da guida sono Maestri del calibro di Ippocrate, Galileo e Mendel. Il programma per i bambini che hanno frequentato la scuola primaria è così suddiviso:

20-24 agosto con Ippocrate medici in prima linea; 27-31 agosto con Galileo e la prima guerra stellare; 3-7 settembre con Mendel fra eliche di DNA. Durante la mattina si svolgono giochi, attività, laboratori e uscite e nel pomeriggio: relax e un po’ di compiti insieme… per partire in vacanza senza troppi libri. E’ incluso il servizio di pedibus ogni mattina dalle ore 8.00 presso Porta Ponte Corvo. Per iscrizioni www-musme.it

Sabato 25 si riprende l’appuntamento con “Come si Gusta”, la rassegna gastronomica nel chiostro del Museo per gustare la migliore cucina regionale del nostro paese. Il primo appuntamento è dedicato ai piatti emiliani. Si prosegue il 1 settembre con la cucina del Trentino e si conclude il 15 con le ricette venete a base di pesce. Non è prevista la prenotazione dei tavoli.

Il Museo resta aperto fino alle ore 22 per un’eventuale visita pre o post cena.

Lo stesso sabato 15 settembre si svolge nel centro congressi di Palazzo della Salute, un’intera giornata del CICAP Fest, il festival della scienza e della curiosità che affronta interrogativi e misteri della vita quotidiana, Spettacoli, conferenze, laboratori, più di 200 eventi per grandi e piccoli. Ospiti speciali Piero Angela e lo psicologo inglese Richard Wiseman, oltre a tanti altri bei nomi della scienza, della divulgazione e dello spettacolo. Una straordinaria palestra per il cervello. Ecco il programma:

10:00 – 12:00

“Salute, bufale e miti”, modera Anna Rita Longo, docente e science writer

“I miti della medicina”, con Salvo Di Grazia, chirurgo e blogger

CICAP-Med: “i medici a caccia di bufale”, con Eleonora Galmozzi, chirurgo

“Dottore, ma è vero che…?”, con Alessandro Conte, Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri.

12:00 – 13:00, collegamento video da Palazzo Bo con Piero Angela

15:00 – 15:30, “L’impegno dell’Istituto Superiore di Sanità per combattere falsi miti e bufale sulla salute”, con Matteo Marconi, ISS

15:30 – 17:30: “E’ tutta salute! Difendersi dalla disinformazione e vivere meglio”, con Alessandro Conte Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Salvo Di Grazia Medico chirurgo,

blogger “Medbunker”, Socio Emerito CICAP Elena Dogliotti Biologa nutrizionista, divulgatrice Fondazione Umberto Veronesi e Ulrike Schmidleithner Comitato scientifico VaccinarSì

MODERA Roberta Villa, giornalista scientifica

Iscrizioni su www.cicapfest.it

(Provincia di Padova)