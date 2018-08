Milano, 5 ago. (AdnKronos) – Un uomo di 47 anni e’ morto nel lago di Como durante un immersione, grave un suo amico. I carabinieri stanno cercando di capire cosa possa essere successo.

I due sono stati soccorsi da un gommone ma uno non ce l’ha fatta, mentre per l’altro sub si e’ reso necessario l’intervento di un elicottero per il trasporto all’ospedale Niguarda di Milano e l’utilizzo della camera iperbarica.

(Adnkronos)