Maldini a un passo dal ritorno al Milan

Milano, 5 ago. – (AdnKronos) – Paolo Maldini e’ a un passo dal ritorno al Milan. Il neo dt rossonero Leonardo sarebbe riuscito a convincere l’ex capitano ad accettare un ruolo da dirigente nella nuova societa’. Secondo fonti Sky, l’annuncio potrebbe arrivare gia’ in giornata.

“Provero’ a convincerlo in ogni modo. Paolo e’ un mio grande amico, rappresenta la storia: questo e’ un valore unico, enorme” ha detto recentemente Leonardo parlando di Maldini. E un indizio sull’ormai imminente fumata bianca arriva direttamente dall’ex giocatore, che su Instagram ha pubblicato una sua foto che lo ritrae in maglia rossa e pantaloncini neri e il messaggio: ‘Red and black my favorite colors’ (‘Rosso e nero i miei colori preferiti’).

