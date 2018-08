Scontro con un tir, morti 4 braccianti

Foggia, 4 ago. Quattro migranti, di presumibile nazionalita’ africana, sono morti in un gravissimo incidente avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 105 nei pressi di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Altri due migranti sono ricoverati in prognosi riservata.

Il furgone a bordo del quale viaggiavano dopo una giornata passata nei campi si e’ scontrato frontalmente con un autoarticolato. Ci sarebbero anche altri feriti meno gravi, compreso l’autista del tir. Sul posto e’ intervenuta la Polizia Stradale impegnata nelle procedure di identificazione.

(Adnkronos)