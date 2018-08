Traffico per le vacanze: viaggiare informati

Traffico elevato verso le località balneari, montane e turistiche. La rete autostradale, le strade del litorale e la Triestina rappresentano i punti critici della viabilità del Veneto.

Per avere informazioni dettagliate e in tempo reale si può usufruire dei diversi canali messi a disposizione dell’utente.

Viabilità Italia, in collaborazione con la Polizia di Stato e il Ministero dell’Interno, è uno dei siti che offre informazioni utili per chi viaggia.

Lungo le autostrade si incontrano i pannelli con i messaggi variabili o ci si può informare attraverso i canali del Cciss (al numero 1518 o dal sito www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda verde sui canali Radio-Rai.

Su tutta la rete stradale di competenza dell’Anas è attiva l’applicazione Vai (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e disponibile anche per smartphone.

É stato istituito anche un numero verde 841-148 Pronto Anas per avere informazioni in tempo reale.

Anche Aiscat fornisce informazioni sul traffico tramite il sito www.aiscat.it

