Festival Tivoli Chiama: sul palco questa sera Antonella Ruggiero con il Concerto Versatile

(Tivoli, 2 agosto 2018) – Tivoli, 2 agosto 2018 – La musica torna a risuonare nel teatro del Santuario di Ercole Vincitore. Il penultimo appuntamento del festival Tivoli Chiama vedra’ sul palco una big della musica italiana, Antonella Ruggiero, con Concerto Versatile.

Giovedi’ sera, ore 21.30 si spaziera’ dal pop alla musica sacra, alle musiche dal mondo, in un recital che raggiunge anche i brani di celebri cantautori italiani e la canzone italiana degli anni ’30 e ’40, scoprendo pero’ sempre nuove modalita’ di arrangiamento ed interpretazione.

La Ruggiero sara’ accompagnata in questo viaggio musicale da un duo formato da pianoforte e vocoder.

Antonella Ruggiero si conferma, una volta di piu’, una delle voci piu’ versatili del panorama italiano. Dopo aver attraversato gli ultimi venticinque anni della musica italiana, con le sue canzoni continua a raccontare e seguire in parallelo l’evoluzione e la traiettoria dei costumi del gusto del grande pubblico.

Dapprima con i Matia Bazar e poi, dagli anni novanta, con una carriera solista, tanto variegata quanto di successo, la sua abilita’ di interprete, intrecciata ad una naturale curiosita’, al desiderio di spaziare oltre i confini delle formule e dei linguaggi tradizionali, ha saputo toccare campiu’ e punti virtualmente molto distanti tra loro.

Queste differenti esperienze, maturate negli anni, sono ora proposte da Antonella in un concerto che tocca tutti i suoi piu’ grandi successi, andando cosi’ a interpretare in chiave tutta nuova brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana a cui si aggiungono le musiche legate alla cultura religiosa occidentale, indiana e africana, ma anche le atmosfere di Broadway, il fado portoghese, la canzone d’autore e l’Italia a cavallo fra le due guerre.

“Ci avviamo alla conclusione della quarta edizione del Festival Tivoli Chiama. – ha commentato l’assessore alla Cultura ed al Turismo di Tivoli, Urbano Barberini – Una rassegna che ha spaziato in diversi ambiti della musica e dell’arte e che, con il concerto di Antonella Ruggiero, aggiunge un’altra, importante, pagina. Tivoli Chiama, anche quest’anno, si e’ confermato come uno dei festival piu’ importanti d’Italia riuscendo a proporre un calendario tanto vasto quanto importante, peraltro andato in scena sui palchi tra i piu’ belli del mondo come Villa Adriana, Villa d’Este e per l’appunto il Santuario di Ercole Vincitore”.

“Con il concerto di Antonella Ruggiero chiudiamo l’edizione 2018 del festival Tivoli Chiama. – ha aggiunto il direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Andrea Bruciati – Tutte le serate all’interno dei siti dell’Istituto hanno registrato il tutto esaurito e vogliamo chiudere in bellezza questo festival, realizzato in collaborazione con il Comune, che ci auguriamo sia un ulteriore tassello di sviluppo culturale per questo territorio. Questa kermesse ha rimarcato, inoltre, l’importanza del Santuario, incubatore e cantiere d’eccellenza per le iniziative culturali a Tivoli”.

Tivoli Chiama 2018 e’ realizzato e finanziato dal Comune di Tivoli, con il sostegno della SIAE e di Artisti 7607 e in collaborazione con il MiBAC e con l’Istituto Villa Adriana e Villa D’Este. L’organizzazione e la produzione esecutiva sono affidati all’A.T.C.L. Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, di cui il Comune di Tivoli e’ socio e cofondatore.

Per tutto il programma di Tivoli Chiama 2018 si puo’ consultare il sito internet del festival, www.tivolichiama.com, o la pagina Facebook @FestivalTivoliChiama, oppure il portale turistico del Comune, www.visittivoli.eu.

Antonella Ruggiero – Concerto Versatile, 2 Agosto ore 21.30, ticket 15 euro piu’ prevendita.

Biglietti acquistabili anche direttamente la sede CTS Tivoli oppure scrivendo alla mail [email protected].

CTS Tivoli: Piazza Palatina, 2 Tel. +39 0774.311608 (dal lunedi’ al sabato mattina 9.30/13.00 – 16/19.30

