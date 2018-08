Musei, la proposta di Sgarbi

Cultura



Palermo, 1 ago. “Non so quale sia la platea internazionale cui si riferisce il ministro Bonisoli quando parla di ‘migliaia di stranieri che arrivano e pensano che gli italiani sono pazzi a farli entrare gratis’ nei musei, ma so che in una citta’ abbastanza internazionale, come Londra, i musei National Gallery, British e Victoria and Albert, sono aperti gratuitamente. I biglietti sono per le mostre temporanee, con accessi distinti”. Cosi’ il critico d’arte Vittorio Sgarbi dopo le polemiche sulle domeniche gratuite nei musei.

“La ragione di questa scelta e’ semplice – spiega Sgarbi all’Adnkronos – Risulta al ministro Bonisoli che le biblioteche siano a pagamento? Non lo sono in nessuna parte del mondo. E siccome l’arte italiana e’, come la letteratura, come la scienza, espressione di una altissima civilta’, la conoscenza del patrimonio artistico e’, per sua natura, formativa. Difficile spiegare che ‘Il Principe’ di Machiavelli si puo’ leggere gratis e la ‘Primavera’ di Botticelli si deve vedere a pagamento. Per questo, l’obiettivo di qualunque governo democratico, di qualunque Paese civile, e’ aprire i musei ai cittadini perche’ sappiano chi sono e da dove vengono”.

E ancora: “E non solo la domenica: tutti i giorni. Il ministro invece, in maniera irragionevole, dichiara: ‘dopo l’estate saranno aboliti gli ingressi gratis ai musei, le prime domeniche del mese’. Poi, rispetto al periodo estivo, non fa una considerazione che, sul piano transitorio, io riterrei ammissibile benche’ discutibile, e legittimata proprio da quelle ‘migliaia di stranieri’ di cui parla”. E conclude: “Gratis i musei per i cittadini italiani; a pagamento per i cittadini stranieri che, nonostante il nostro patrimonio universale, hanno civilta’ e radici culturali diverse. La discussione e’ aperta”.

(Adnkronos)